Денис Казанский

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Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
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#Marshmello
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«Мой лингвистический перформанс выглядит жалко». «Матч ТВ» выпустил рекламу с отсылками к запрету англицизмов
#Матч ТВ
«Коммент.Шоу» извинилось за шутку о Тедеско с отрубленной головой. Потому что она не понравилась «Спартаку»
#Спартак
Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни
#Дмитрий Сычев
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус