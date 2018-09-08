Зенит-2 - Химки: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2:2

Зенит-2 - Химки: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
Портнягин 71
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 сент. 2018, 16:00 МСК
8.09.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы
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Составы

Зенит-2
мин
-
Богаев
Дмитрий Богаев
90
Химки
мин
-
Портнягин
Игорь Портнягин
71'
71'
90

События

Матч окончен 2:2
71'
ГОЛ! 0:1
Игорь Портнягин
Желтая карточка
Дмитрий Богаев
30'

Прошлые матчи

24.03.2019 24 марта 2019 вс 15:00
Химки
3 : 0
Зенит-2
24.03.2019 24 марта 2019 вс 15:00
Химки
3
Зенит-2
0
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
Зенит-2
2 : 2
Химки
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
Зенит-2
2
Химки
2
02.05.2018 02 мая 2018 ср 17:00
Зенит-2
1 : 0
Химки
02.05.2018 02 мая 2018 ср 17:00
Зенит-2
1
Химки
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1
Зенит-2
1
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 19:00
Зенит-2
1 : 3
Химки
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 19:00
Зенит-2
1
Химки
3
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 14:00
Химки
2 : 1
Зенит-2
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 14:00
Химки
2
Зенит-2
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