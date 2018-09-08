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Зенит-2 VS Химки
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Зенит-2 - Химки: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2:2
Зенит-2 - Химки: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
Портнягин 71
ФНЛ, 10 тур
ФНЛ,
10 тур
Россия
8 сент. 2018, 16:00 МСК
8.09.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Зенит-2
мин
-
Богаев
Дмитрий Богаев
90
Химки
мин
-
Портнягин
Игорь Портнягин
71'
71'
90
События
Матч окончен 2:2
71'
ГОЛ! 0:1
Игорь Портнягин
Желтая карточка
Дмитрий Богаев
30'
Прошлые матчи
24.03.2019
24 марта 2019
вс
15:00
Химки
3 : 0
Зенит-2
24.03.2019
24 марта 2019
вс
15:00
Химки
3
Зенит-2
0
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Зенит-2
2 : 2
Химки
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Зенит-2
2
Химки
2
02.05.2018
02 мая 2018
ср
17:00
Зенит-2
1 : 0
Химки
02.05.2018
02 мая 2018
ср
17:00
Зенит-2
1
Химки
0
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1
Зенит-2
1
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
19:00
Зенит-2
1 : 3
Химки
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
19:00
Зенит-2
1
Химки
3
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
14:00
Химки
2 : 1
Зенит-2
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
14:00
Химки
2
Зенит-2
1
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
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#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55