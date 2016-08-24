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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Лазаро 22
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Фернандес 87
Судани 95
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
24 авг. 2016, 21:45 МСК
24.08.2016, 21:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
10
Лазаро
Валентино Лазаро
22'
22'
61
33
Вальке
Александр Вальке
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
45
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
95
Бернардо
Бернардо
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
94
Вандерсон
Вандерсон
67
26
Сориано
Хонатан Сориано
90
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
4
Упамекано
Дайот Упамекано
45
Ляйнер
Стефан Ляйнер
67
Минамино
Такуми Минамино
61
Самассеку
Диадай Самассеку
9
Даббур
Мунас Даббур
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
Динамо
мин
5
Жонас
Жонас
73
34
Эдуарду
Эдуарду
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
37
Стоянович
Петар Стоянович
90
30
Рог
Марко Рог
90
8
Антолич
Домагой Антолич
83
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
87'
87'
90
9
Энрикес
Анджело Энрикес
63
2
Судани
Эль-Арби Судани
95'
95'
90
Запасные
98
Шемпер
Адриан Шемпер
83
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
77
Мэцел
Александру Мэцел
10
Машаду
Паулу Машаду
63
Чорич
Анте Чорич
73
Павичич
Домагой Павичич
25
Кнежевич
Боян Кнежевич