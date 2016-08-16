Матч завершен
Динамо
Загреб
Рог 76
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Лазаро 59
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2016, 21:45 МСК
16.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
5
Жонас
Жонас
90
77
Мэцел
Александру Мэцел
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
90
8
Антолич
Домагой Антолич
65
37
Стоянович
Петар Стоянович
90
30
Рог
Марко Рог
76'
76'
90
25
Кнежевич
Боян Кнежевич
57
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
78
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
98
Шемпер
Адриан Шемпер
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
10
Машаду
Паулу Машаду
65
Чорич
Анте Чорич
57
Павичич
Домагой Павичич
14
Гояк
Амер Гояк
78
Энрикес
Анджело Энрикес
Зальцбург
мин
33
Вальке
Александр Вальке
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
10
Лазаро
Валентино Лазаро
59'
59'
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
95
Бернардо
Бернардо
90
26
Сориано
Хонатан Сориано
63
94
Вандерсон
Вандерсон
78
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
4
Упамекано
Дайот Упамекано
78
Ляйнер
Стефан Ляйнер
18
Минамино
Такуми Минамино
8
Самассеку
Диадай Самассеку
9
Даббур
Мунас Даббур
63
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен