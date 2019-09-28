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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Доэрти 18
Янмат 61
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
28 сент. 2019, 17:00 МСК
28.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
18'
18'
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
7
Нету
Педру Нету
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
29
Винагре
Рубен Винагре
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
61'
61'
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
21
Кико
Кико
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
18
Грэй
Андре Грэй