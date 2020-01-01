Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Деулофеу 30
Дукуре 49
2:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Нету 60
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2020, 18:00 МСК
1.01.2020, 18:00 МСК
среда
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
30'
30'
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
9
Дини
Трой Дини
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
49'
49'
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
11
Масина
Адам Масина
37
Перейра
Роберто Перейра
20
Кина
Домингуш Кина
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
7
Нету
Педру Нету
60'
60'
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
18
Жота
Диогу Жота
10
Кутроне
Патрик Кутроне