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|мин
|
1
Николас
Николас
|90
|
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
|90
|
75
Арто
Томас Арто
|90
|
2
Ромуло
Ромуло
|90
|
27
Валоти
Маттиа Валоти
|90
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
|90
|
11
Паццини
Джампаоло Паццини
|90
|Запасные
|
40
Коппола
Фердинандо Коппола
-
|
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
-
|
26
Касерес
Мартин Касерес
-
|
77
Бюхель
Марсель Бюхель
-
|
10
Черчи
Алессио Черчи
-
|
93
Фарес
Мохаммед Фарес
-
|
7
Верде
Даниэле Верде
-
|
9
Кен
Мойзе Кен
-
|Запасные
|
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
-
|
25
Варгич
Иван Варгич
-
|
33
Маурисио
Маурисио
-
|
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
-
|
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
События
Матч окончен 0:3
74'
Желтая карточка
60'
ГОЛ! 0:3
Желтая карточка
52'
Конец первого тайма (0:2)
41'
ГОЛ! 0:2
24'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
15'
Желтая карточка
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