Верона - Лацио: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Верона
Верона
0:3

Верона - Лацио: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 24
Иммобиле 41
Марушич 60
Серия А, 6 тур

Серия А,

Италия
24 сент. 2017, 16:00 МСК
24.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 0:3
74'
Желтая карточка
Адам Марушич
60'
ГОЛ! 0:3
Адам Марушич
Желтая карточка
Мойзе Кен
52'
Конец первого тайма (0:2)
41'
ГОЛ! 0:2
Чиро Иммобиле
24'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Чиро Иммобиле
15'
Желтая карточка
Марко Пароло
Начало матча

Прошлые матчи

24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:00
Верона
4 : 1
Лацио
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:00
Верона
4
Лацио
1
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Верона
0 : 1
Лацио
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Верона
0
Лацио
1
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
Лацио
1
Верона
2
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
Верона
1 : 5
Лацио
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
Верона
1
Лацио
5
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Лацио
0
Верона
0
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
2 : 0
Верона
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
2
Верона
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0 : 3
Лацио
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0
Лацио
3
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
Лацио
5 : 2
Верона
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
Лацио
5
Верона
2
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Верона
1 : 2
Лацио
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Верона
1
Лацио
2
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Верона
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Лацио
2
Верона
0
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 22:45
Верона
1 : 1
Лацио
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 22:45
Верона
1
Лацио
1
05.05.2014 05 мая 2014 пн 20:00
Лацио
3 : 3
Верона
05.05.2014 05 мая 2014 пн 20:00
Лацио
3
Верона
3
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Верона
4 : 1
Лацио
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Верона
4
Лацио
1
10.01.2012 10 янв. 2012 вт 22:59
Лацио
3 : 2
Верона
10.01.2012 10 янв. 2012 вт 22:59
Лацио
3
Верона
2

Новости

«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
Игрок «Дженоа» пробежал почти полполя, накрутил парочку соперников и забил гол с бутылкой в руке. «Да я просто не знал, куда ее деть»
#Маттиа Дестро
Вратарь смахнул мяч в штангу и пропустил – из-за этого «Лацио» проиграл в Турции
#Лига Европы
Узнаем соперников «Локомотива» и «Спартака» по деталям: бывший тренер «Зенита», самые дорогие игроки ЛЕ и возвращение мема про Фалькао
#Лига Европы
Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»
#Маурицио Сарри
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом
#Андреа Грезеле
# Новости матча
Серия А: где смотреть матч «Рома» – «Лацио», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
1
1
Миранчук вышел в старте «Аталанты». Сыграл 70 минут, ушел на замену из-за травмы
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала
Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту». Последний гол был в мае-2021
Миранчук впервые за 19 матчей попал в стартовый состав «Аталанты». У него ни одного гола в Серии А
«Лацио» – «Удинезе»: восемь голов и три красные карточки на двоих
1
1
«Локомотив» не сыграет в плей-офф Лиги Европы. Он выйдет в Лигу конференций, если победит «Марсель» в гостях
1
1
«Локомотив» не побеждает в еврокубках 16 матчей подряд
В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь
#Салернитана
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
#Пейдж Уильямс
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D
#Марио Балотелли
Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
#Зенит
«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
#Лига чемпионов
Все о матче «Зенит» – «Лацио»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
Помните вратаря Баллотту? Когда-то фанаты дарили ему фальшивое пенсионное. Он еще играет. В 56 лет!
#Марко Баллотта
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
#Лига чемпионов
Самый невезучий человек в мире – Мората. Забил три гола «Барсе» – и все три отменены из-за офсайдов
#Альваро Мората
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
#Давид Сильва
Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼
#Патрик
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио
Ми-ми-ми: фанат «Лацио» пригнал из США на матч с «Интером», чтобы сделать девушке сюрприз-предложение на стадионе
#Лацио
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
#Фелипе Кайседо
Большой торт, ужин в многовековом замке, файеры – так «Лацио» праздновал 120-летие
#Лацио
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А