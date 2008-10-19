Матч завершен
Валенсия
Валенсия
4:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
19 окт. 2008, 18:00 МСК
19.10.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы