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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Нумансия
Сория
Аранда 42
Баркеро 52
2:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Висенте 11
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
8 марта 2009, 19:00 МСК
8.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
52'
52'
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Гуайре
Антонио Гуайре
58
0
Гоириа
Асьер Гоириа
82
0
Аранда
Карлос Аранда
42'
42'
75
Запасные
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Павон
Мануэль Павон
0
Браво
Рауль Браво
0
Марио
Мартинес Марио
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
0
Брит
Горка Брит
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Висенте
Висенте
11'
11'
90
0
Марчена
Карлос Марчена
46
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
74
0
Хоакин
Хоакин
68
0
Мата
Хуан Мата
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Курро Торрес
Эмилио Курро Торрес
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Бараха
Рубен Бараха
0
Эду
Эду
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес