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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Алькасер 22
Гайя Пенья 27
Фегули 73
3:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
25 сент. 2014, 22:59 МСК
25.09.2014, 22:59 МСК
четверг
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
27'
27'
53
2
Канселу
Жоау Канселу
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
73'
73'
77
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
11
Пьятти
Пабло Пьятти
46
9
Алькасер
Пако Алькасер
22'
22'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
19
Барраган
Антонио Барраган
6
Орбан
Лукас Орбан
22
Хиль
Карлес Хиль
27
Ибаньес
Роберт Ибаньес
16
Сукулини
Бруно Сукулини
4
Аугусто
Филипе Аугусто
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
4
Бузон
Яго Бузон
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
51
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
22
Гарай
Ариц Гарай
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
23
Гомес
Абель Гомес
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
70
35
Вико
Феде Вико
59
0
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
2
Пантич
Александар Пантич
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
16
Фидель
Фидель
6
Лусо
Лусо
30
Ридер
Ридер
24
Хавенаар
Майк Хавенаар