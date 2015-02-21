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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Гилас 74
1:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гомеш 38
Пьятти 81
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
21 февр. 2015, 20:00 МСК
21.02.2015, 20:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
13
Саизар
Микель Саизар
90
26
Эдимар
Эдимар
59
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
23
Гомес
Абель Гомес
55
21
Крхин
Рене Крхин
84
32
Бебе
Бебе
90
9
Элдон
Элдон
90
14
Гилас
Набиль Гилас
74'
74'
90
Запасные
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
12
Лопес
Иньиго Лопес
15
Дэйвид
Дэйвид
18
Гарсия
Борха Гарсия
35
Вико
Феде Вико
20
Сукулини
Бруно Сукулини
28
Андоне
Флорин Андоне
Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
38'
38'
90
20
де Пауль
Родриго де Пауль
61
11
Пьятти
Пабло Пьятти
81'
81'
90
17
Родриго
Родриго
65
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
0
Руис
Сальвадор Руис
6
Орбан
Лукас Орбан
3
Рубен Везо
Рубен Везо
8
Фегули
Софиан Фегули
4
Аугусто
Филипе Аугусто
7
Негредо
Альваро Негредо