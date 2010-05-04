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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мата 45
Мата 58
Сильва 69
3:1
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Арментерос 37
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
4 мая 2010, 22:55 МСК
4.05.2010, 22:55 МСК
вторник
Составы
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Мата
Хуан Мата
45'
58'
45', 58'
80
0
Бараха
Рубен Бараха
72
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Сильва
Давид Сильва
69'
69'
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Жигич
Никола Жигич
63
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Наварро
Давид Наварро
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Висенте
Висенте
0
Хоакин
Хоакин
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
0
Вилья
Давид Вилья
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
37'
37'
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Морено
Висенте Морено
63
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
77
0
Бермехо
Марио Бермехо
82
Запасные
0
Чема
Чема
0
Прието
Давид Прието
0
Мендоса
Хезус Мендоса
0
Гомес
Абель Гомес
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел
0
Алустица
Матиас Алустица