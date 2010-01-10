Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Кальво 25
1:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мата 11
Сильва 33
Марчена 69
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
10 янв. 2010, 19:00 МСК
10.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
46
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
73
0
Гомес
Абель Гомес
59
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Момо
Момо
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
25'
25'
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Антонито
Перес Антонито
0
Бермехо
Марио Бермехо
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Марчена
Карлос Марчена
69'
69'
82
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Матье
Жереми Матье
46
0
Алексис
Алексис
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Сильва
Давид Сильва
33'
33'
75
0
Мата
Хуан Мата
11'
11'
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Вилья
Давид Вилья
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Мигел
Луис Мигел
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Висенте
Висенте
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
0
Жигич
Никола Жигич