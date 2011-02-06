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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Адурис 43
Коста 53
2:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
6 февр. 2011, 23:00 МСК
6.02.2011, 23:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
75
0
Коста
Тино Коста
53'
53'
90
0
Банега
Эвер Банега
86
0
Адурис
Ариц Адурис
43'
43'
84
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Сауль
Айосе Сауль
0
Мигел
Луис Мигел
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Альба
Жорди Альба
0
Хоакин
Хоакин
0
Топал
Мехмет Топал
0
Иско
Иско
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
39
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
73
0
Агилар
Абель Агилар
63
0
Тоте
Тоте
90
0
Кико
Кико
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Портильо
Хавьер Портильо