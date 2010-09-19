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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 43
1:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мата 2
Эрнандес 23
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
19 сент. 2010, 18:00 МСК
19.09.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
46
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
64
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
68
0
Трезеге
Давид Трезеге
43'
43'
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Родри
Родри
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Тоте
Тоте
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Портильо
Хавьер Портильо
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
23'
23'
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Коста
Тино Коста
73
0
Мата
Хуан Мата
2'
2'
54
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
61
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Бруно
Бруно
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
0
Адурис
Ариц Адурис