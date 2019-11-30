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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Фофана 22
1:2
Матч завершен
Лион
Лион
Корне 40
Рен-Аделед 75
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
30 нояб. 2019, 19:30 МСК
30.11.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Страсбур
мин
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
19
Каси
Антони Каси
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
22'
22'
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
5
Коне
Ламин Коне
23
Кароль
Лионель Кароль
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
27
Корне
Максвел Корне
40'
40'
90
23
Тете
Кенни Тете
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
75'
75'
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
7
Терье
Мартен Терье
90
25
Какере
Максанс Какере
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
22
Лукас
Жеан Лукас