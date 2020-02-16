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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Траоре 21
1:1
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Зохи 42
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
16 февр. 2020, 17:00 МСК
16.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лион
мин
25
Какере
Максанс Какере
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
20
Маршал
Маршал
90
4
Рафаэл
Рафаэл
90
10
Траоре
Бертран Траоре
21'
21'
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
27
Корне
Максвел Корне
90
21
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
5
Денайе
Джейсон Денайе
23
Тете
Кенни Тете
7
Терье
Мартен Терье
9
Дембеле
Мусса Дембеле
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
5
Коне
Ламин Коне
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
8
Уорис
Маджид Уорис
90
20
Зохи
Кевин Зохи
42'
42'
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
24
Джику
Александер Джику
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
6
Гримм
Жереми Гримм
12
Мотиба
Лебо Мотиба