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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реймс
Реймс
Кафаро 44
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Тусар 9
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
44'
44'
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
15
Манетси
Маршал Манетси
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
9
Донис
Анастасиос Донис
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
27
Корне
Максвел Корне
90
23
Тете
Кенни Тете
90
29
Тусар
Люка Тусар
9'
9'
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
22
Лукас
Жеан Лукас
25
Какере
Максанс Какере