Матч завершен
Лион
Лион
3:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
18 нояб. 2012, 16:00 МСК
18.11.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы