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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 3
Кайседо 16
Иммобиле 29
Кайседо 38
Адеканье 58
5:1
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Миссироли 65
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 17:00 МСК
2.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
16'
38'
16', 38'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
29'
3'
29', 3'
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
77
Марушич
Адам Марушич
28
Андерсон
Андре Андерсон
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
58'
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
27
Фелипе
Фелипе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
41
Бонифази
Кевин Бонифази
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
65'
65'
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
23
Викари
Франческо Викари
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа