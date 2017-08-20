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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
20 авг. 2017, 21:45 МСК
20.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Розарио Абиссо
Розарио Абиссо
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
23
Стракоша
Томас Стракоша
90
29
Паломби
Симоне Паломби
67
8
Баста
Душан Баста
67
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
13
Уоллес
Уоллес
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
16
Лулич
Сенад Лулич
85
7
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
2
Худт
Уэсли Худт
27
Фелипе
Луис Фелипе
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
77
Марушич
Адам Марушич
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
88
27
Фелипе
Фелипе
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
2
Оиконому
Мариос Оиконому
56
23
Викари
Франческо Викари
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
20
Мора
Лука Мора
90
43
Палоски
Альберто Палоски
62
Запасные
92
Маркеджани
Габриэле Маркеджани
17
Полуцци
Джакомо Полуцци
21
Саламон
Бартош Саламон
14
Матиелло
Федерико Матиелло
12
Конате
Па Конате
6
Кремонези
Микеле Кремонези
0
Гаспаретто
Даниэле Гаспаретто
11
Риццо
Лука Риццо
8
Беллемо
Алессандро Беллемо
18
Скьявон
Эрос Скьявон
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи