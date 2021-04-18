Лацио - Беневенто: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Лацио
Рим
Депаоли 10
Иммобиле 20
Корреа 36
Монтипо 48
Иммобиле 90
5:3

Лацио - Беневенто: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Беневенто
Беневенто
Сау 45
Виола 63
Глик 85
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
18 апр. 2021, 16:00 МСК
18.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее
Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
96
Фарес
Мохаммед Фарес
57
6
Лейва
Лукас Лейва
57
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
10
Альберто
Луис Альберто
70
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
20'
90'
20', 90'
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
36'
36'
70
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
71
Алия
Марко Алия
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
88
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
2
19
Лулич
Сенад Лулич
33
16
Пароло
Марко Пароло
33
32
Катальди
Данило Катальди
-
4
Патрик
Патрик
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-
94
Мурики
Ведат Мурики
20
Тренерский состав
Симоне Индзаги
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
48'
48'
90
93
Барба
Федерико Барба
90
15
Глик
Камиль Глик
85'
85'
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
57
27
Депаоли
Фабио Депаоли
10'
10'
90
16
Импрота
Риккардо Импрота
90
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
78
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
57
19
Инсинье
Роберто Инсинье
90
25
Сау
Марко Сау
45'
45'
17
7
Гайч
Адольфо Гайч
57
Запасные
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
5
Калдирола
Лука Калдирола
33
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
10
Виола
Бенито Николас Виола
63'
33
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
44
Фальке
Яго Фальке
12
14
Дабо
Брайан Дабо
73
8
Тельо
Андрес Тельо
-
9
Лападула
Джанлука Лападула
33
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Тренерский состав
Филиппо Индзаги

События

Матч окончен 5:3
ГОЛ! 5:3
Чиро Иммобиле
90'
Желтая карточка
Марко Пароло
90'
Замена
Уэсли Худт
Жан-Даниэль Акпа Акпро
88'
85'
ГОЛ! 4:3
Камиль Глик
78'
Замена
Яго Фальке
Артур Ионицэ
Замена
Жан-Даниэль Акпа Акпро
Луис Альберто
70'
Замена
Ведат Мурики
Хоакин Корреа
70'
Желтая карточка
Жан-Даниэль Акпа Акпро
70'
63'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 4:2
Бенито Николас Виола
Замена
Марко Пароло
Лукас Лейва
57'
57'
Замена
Лука Калдирола
Гаэтано Летизия
Замена
Сенад Лулич
Мохаммед Фарес
57'
57'
Замена
Джанлука Лападула
Адольфо Гайч
57'
Замена
Бенито Николас Виола
Паскуале Скьяттарелла
ПРОМАХ!
Чиро Иммобиле
п
53'
Желтая карточка
Камиль Глик
50'
Желтая карточка
Паскуале Скьяттарелла
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 4:1
Лоренцо Монтипо
48'
Конец первого тайма (3:1)
45'
ГОЛ! 3:1
Марко Сау
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
Хоакин Корреа
36'
35'
Желтая карточка
Лоренцо Монтипо
ГОЛ! 2:0
Чиро Иммобиле
20'
17'
Замена
Брайан Дабо
Марко Сау
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:0
Фабио Депаоли
10'
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Лацио
5
Беневенто
3
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1
Лацио
1
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Лацио
6 : 2
Беневенто
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Лацио
6
Беневенто
2
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:30
Беневенто
1 : 5
Лацио
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:30
Беневенто
1
Лацио
5

Новости

Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
вчера, 00:58
В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь
#Салернитана
07 мая, 16:36
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
14 января, 18:10
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
03 декабря 2020, 01:05
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
# Новости матча
Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров
вчера, 13:56
Симоне Индзаги ушел из «Лацио»
27 мая, 21:47
«Милан» разгромно проиграл «Лацио» и отстал от лидирующего «Интера» на 13 очков. Два месяц назад – был выше на очко
26 апреля, 23:37
Президент «Лацио» дисквалифицирован на 7 месяцев за нарушение коронавирусного протокола
26 марта, 21:50
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
25 марта, 10:33
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
06 марта, 18:12