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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 5:3
ГОЛ! 5:3
90'
Желтая карточка
90'
Замена
88'
85'
ГОЛ! 4:3
78'
Замена
70'
Замена
70'
Желтая карточка
70'
63'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 4:2
Замена
57'
57'
Замена
Замена
57'
57'
Замена
57'
ПРОМАХ!
п
53'
Желтая карточка
50'
Желтая карточка
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 4:1
48'
Конец первого тайма (3:1)
45'
ГОЛ! 3:1
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
36'
35'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:0
20'
17'
Замена
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:0
10'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
24 ноября 2020, 10:55
27 мая, 21:47
25 марта, 10:33