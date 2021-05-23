Беневенто

Беневенто
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www.beneventocalcio.club/
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Италия
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Фабио Казерта
Ф. Казерта
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
9
Джанлука Лападула Д. Лападула 		Нап 32 36 7 2 2 0
29
Артур Ионицэ А. Ионицэ 		Пол 31 35 3 0 6 0
15
Камиль Глик К. Глик 		Защ 34 35 2 0 9 1
1
Лоренцо Монтипо Л. Монтипо 		Вра 26 34 0 0 3 0
16
Риккардо Импрота Р. Импрота 		Пол 28 33 1 0 7 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Кальяри
38 9 10 19 43:59 37
17
Торино
38 7 16 15 50:69 37
18
Беневенто
38 7 12 19 40:75 33
19
Кротоне
38 6 5 27 45:92 23
20
Парма
38 3 11 24 39:83 20
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Результаты
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
38 тур
Торино
1
Беневенто
1
Италия. Серия А , 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
Италия. Серия А , 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
Италия. Серия А , 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
Италия. Серия А , 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
34 тур
Милан
2
Беневенто
0
Италия. Серия А , 34 тур
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