Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
9Джанлука Лападула Д. Лападула
|Нап
|32
|36
|7
|2
|2
|0
|
29Артур Ионицэ А. Ионицэ
|Пол
|31
|35
|3
|0
|6
|0
|
15Камиль Глик К. Глик
|Защ
|34
|35
|2
|0
|9
|1
|
1Лоренцо Монтипо Л. Монтипо
|Вра
|26
|34
|0
|0
|3
|0
|
16Риккардо Импрота Р. Импрота
|Пол
|28
|33
|1
|0
|7
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|9
|10
|19
|43:59
|37
|
17
|38
|7
|16
|15
|50:69
|37
|
18
|38
|7
|12
|19
|40:75
|33
|
19
|38
|6
|5
|27
|45:92
|23
|
20
|38
|3
|11
|24
|39:83
|20
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