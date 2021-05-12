Аталанта - Беневенто: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Беневенто: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Беневенто
Беневенто
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1
Аталанта
4
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
Беневенто
0 : 3
Аталанта
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
Беневенто
0
Аталанта
3
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 22:45
Аталанта
1 : 0
Беневенто
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 22:45
Аталанта
1
Беневенто
0

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25 февраля, 00:54
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24 февраля, 23:44
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Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
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