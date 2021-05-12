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Серия А
Аталанта VS Беневенто
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Аталанта - Беневенто: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-
Аталанта - Беневенто: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Беневенто
Беневенто
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
Беневенто
1
Аталанта
4
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:00
Беневенто
0 : 3
Аталанта
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:00
Беневенто
0
Аталанта
3
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
Аталанта
1 : 0
Беневенто
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
Аталанта
1
Беневенто
0
Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
29 августа 2020, 15:37
#
Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
06 марта, 18:12
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47