Торино - Беневенто: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Торино
Турин
-:-

Торино - Беневенто: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Беневенто
Беневенто
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-

Прошлые матчи

22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2
Торино
2
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Торино
3
Беневенто
0
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Беневенто
0 : 1
Торино
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Беневенто
0
Торино
1

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