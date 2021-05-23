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Серия А
Торино VS Беневенто
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Торино - Беневенто: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Торино
Турин
-:-
Торино - Беневенто: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Беневенто
Беневенто
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Прошлые матчи
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2
Торино
2
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Торино
3
Беневенто
0
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Беневенто
0 : 1
Торино
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Беневенто
0
Торино
1
Новости
Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
#Андреа Белотти
06 февраля, 19:10
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал
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18 января, 23:10
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24 ноября 2019, 01:13
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Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
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24 декабря 2020, 13:11
Лукаку забил самый быстрый гол «Интера» за время сбора статистики. На 29-й секунде!
30 сентября 2020, 20:20
Роналду стал первым игроком «Ювентуса» за 60 лет, который забил за сезон Серии А 25 голов
04 июля 2020, 21:34
Буффон – новый рекордсмен по числу матчей в Серии А
04 июля 2020, 18:10