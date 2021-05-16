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Серия А
Беневенто VS Кротоне
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Беневенто - Кротоне: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Беневенто
Беневенто
-:-
Беневенто - Кротоне: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Кротоне
Кротоне
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
-
Джиджи
Коффи Джиджи
13
Луперто
Себастьяно Луперто
6
Магальян
Лисандро Магальян
69
Реца
Аркадиуш Реца
5
Големич
Владимир Големич
44
Петриччионе
Якопо Петриччионе
7
Уна
Адам Уна
17
Молина
Сальваторе Молина
32
Перейра
Педро Перейра
25
Сими
Сими
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
Запасные
16
Феста
Марко Феста
-
22
Креспи
Джан Марко Креспи
-
3
Куомо
Джузеппе Куомо
-
33
Рисполи
Андреа Рисполи
-
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
-
77
Вулич
Милош Вулич
-
95
Энрике
Эдуардо Энрике
-
10
Бенали
Ахмад Бенали
-
20
Рохас
Луис Рохас
-
97
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
54
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
-
Прошлые матчи
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4
Беневенто
1
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3
Кротоне
2
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Кротоне
2 : 0
Беневенто
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Кротоне
2
Беневенто
0
Новости
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец
#Джанлука Лападула
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Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
06 марта, 18:12
«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА
29 января, 21:42
Лукаку забил самый быстрый гол «Интера» за время сбора статистики. На 29-й секунде!
30 сентября 2020, 20:20
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30 июня 2020, 00:55