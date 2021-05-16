Беневенто - Кротоне: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Беневенто
Беневенто
-:-

Беневенто - Кротоне: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Кротоне
Кротоне
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
-
Джиджи
Коффи Джиджи
13
Луперто
Себастьяно Луперто
6
Магальян
Лисандро Магальян
69
Реца
Аркадиуш Реца
5
Големич
Владимир Големич
44
Петриччионе
Якопо Петриччионе
7
Уна
Адам Уна
17
Молина
Сальваторе Молина
32
Перейра
Педро Перейра
25
Сими
Сими
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
Запасные
16
Феста
Марко Феста
-
22
Креспи
Джан Марко Креспи
-
3
Куомо
Джузеппе Куомо
-
33
Рисполи
Андреа Рисполи
-
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
-
77
Вулич
Милош Вулич
-
95
Энрике
Эдуардо Энрике
-
10
Бенали
Ахмад Бенали
-
20
Рохас
Луис Рохас
-
97
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
54
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
-

Прошлые матчи

17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4
Беневенто
1
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Беневенто
3
Кротоне
2
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Кротоне
2 : 0
Беневенто
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Кротоне
2
Беневенто
0

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