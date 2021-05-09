Беневенто - Кальяри: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Беневенто
Беневенто
-:-

Беневенто - Кальяри: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Кальяри
Кальяри
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1
Беневенто
2
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Кальяри
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Беневенто
1
Кальяри
2
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Кальяри
2 : 1
Беневенто
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Кальяри
2
Беневенто
1

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