Ромелу Лукаку
Серия А
Футбол
Интер
Беневенто
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Лукаку забил самый быстрый гол «Интера» за время сбора статистики. На 29-й секунде!
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Ромелу Лукаку забил в матче с «Беневенто» через 29 секунд после стартового свистка. Opta пишет, что это самый быстрый гол «Интера» с сезона-2004/05 – с сезона, когда начали собирать подробную статистику.
Через 28 минут Лукаку оформил дубль.
В 2020-м из топ-5 лиг только у Криштиану Роналду и Роберт Левандовски было больше голов за клуб и страну, чем у Лукаку.
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