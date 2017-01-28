Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 90
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
28 янв. 2017, 20:00 МСК
28.01.2017, 20:00 МСК
суббота
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
83
26
Раду
Штефан Раду
76
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
76
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
15
Баштуш
Баштуш
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
7
Кишна
Рикардо Кишна
97
Росси
Алессандро Росси
Кьево
мин
8
Радованович
Иван Радованович
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
79
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
64
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
80
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90'
90'
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
13
Иско
Мариано Иско
4
Ригони
Никола Ригони
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
17
Нгисса
Бисмарк Нгисса