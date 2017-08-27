Матч завершен
Кьево
Верона
Пуччарелли 34
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 11
Милинкович-Савич 89
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
27 авг. 2017, 21:45 МСК
27.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
34'
34'
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
4
Ригони
Никола Ригони
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
13
Уоллес
Уоллес
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
89'
89'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
11'
11'
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
5
Лукаку
Джордан Лукаку
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
77
Марушич
Адам Марушич
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
11
Крекко
Лука Крекко