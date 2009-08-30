Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 16
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Крус 41
Крус 53
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
30 авг. 2009, 21:45 МСК
30.08.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Ригони
Лука Ригони
66
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
79
0
Богдани
Эрьон Богдани
66
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
16'
16'
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Граноче
Пабло Граноче
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Дабо
Усман Дабо
71
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
53'
41'
53'
41'
60
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Биццарри
Альбано Биццарри
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Рокки
Томмазо Рокки
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро