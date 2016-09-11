Матч завершен
Кьево
Верона
Гамберини 52
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
де Врей 55
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
11 сент. 2016, 16:00 МСК
11.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
52'
52'
80
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
70
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
77
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
70
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
21
Фрей
Николас Фрей
80
Цесар
Боштьян Цесар
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
77
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
4
Ригони
Никола Ригони
0
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
70
Инглесе
Роберто Инглесе
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
55'
55'
90
15
Баштуш
Баштуш
90
20
Билья
Лукас Билья
90
22
Лулич
Сенад Лулич
66
16
Пароло
Марко Пароло
88
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
88
Кишна
Рикардо Кишна
52
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
1
Стракоша
Томас Стракоша
2
Худт
Уэсли Худт
13
Уоллес
Уоллес
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
5
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
66
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
88
Джорджевич
Филип Джорджевич
52
Кейта
Бальде Кейта