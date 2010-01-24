Матч завершен
Лацио
Рим
Стендардо 18
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 77
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
24 янв. 2010, 17:00 МСК
24.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
18'
18'
90
0
Фирмани
Фабио Фирмани
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Дабо
Усман Дабо
68
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
0
Лусиани
Алессио Лусиани
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Рокки
Томмазо Рокки
0
Индзаги
Симоне Индзаги
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Марколини
Микеле Марколини
82
0
Ригони
Лука Ригони
62
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
77'
77'
90
0
Граноче
Пабло Граноче
62
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Фрей
Николас Фрей
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула