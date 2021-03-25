Венгрия - Польша: 25 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Венгрия
Салаи 6
Салаи 53
Орбан 78
3:3

Венгрия - Польша: 25 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Польша
Пентек 60
Йозвяк 61
Левандовски 83
Отбор ЧМ. Европа, 1 тур

Отбор ЧМ. Европа,

1 тур
25 марта 2021, 22:45 МСК
25.03.2021, 22:45 МСК
четверг
Составы
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Составы

Венгрия
мин
-
Салаи
Аттила Салаи
89
22
Гулачи
Петер Гулачи
89
6
Орбан
Вилли Орбан
78'
78'
89
5
Фиола
Аттила Фиола
89
3
Хандья
Силвестер Хандья
66
13
Калмар
Жолт Калмар
81
8
Надь
Адам Надь
89
15
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
89
20
Салаи
Роланд Салаи
6'
6'
72
9
Салаи
Адам Салаи
53'
53'
89
14
Ловренчич
Герго Ловренчич
66
Запасные
12
Дибус
Денеш Дибус
-
2
Лэнг
Адам Лэнг
23
7
Него
Лоик Него
23
21
Ботка
Эндре Ботка
-
22
Тот
Балаж Тот
-
18
Зигер
Давид Зигер
8
19
Шафер
Андраш Шафер
-
16
Газдаг
Даниэль Газдаг
-
11
Варга
Кевин Варга
17
23
Николич
Неманья Николич
-
17
Варга
Роланд Варга
-
10
Шери
Тамаш Шери
-
Польша
мин
8
Хелик
Михал Хелик
58
1
Щесны
Войцех Щесны
89
5
Беднарек
Ян Беднарек
89
3
Реца
Аркадиуш Реца
79
18
Берешиньски
Бартош Берешиньски
89
10
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
89
20
Зелински
Петр Зелински
89
16
Модер
Якуб Модер
59
19
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
59
9
Левандовски
Роберт Левандовски
83'
83'
89
7
Милик
Аркадиуш Милик
84
Запасные
22
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
12
Скорупски
Лукаш Скорупски
-
15
Глик
Камиль Глик
31
4
Давидович
Павел Давидович
-
2
Пиатковски
Камиль Пиатковски
-
13
Рыбус
Мацей Рыбус
10
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
-
17
Плахета
Пшемыслав Плахета
-
14
Козловски
Каспер Козловски
-
11
Гросицки
Камил Гросицки
5
23
Пентек
Кшиштоф Пентек
60'
30
21
Йозвяк
Камил Йозвяк
61'
30

События

Матч окончен 3:3
Вторая желтая
Аттила Фиола
90'
Желтая карточка
Аттила Салаи
87'
84'
Замена
Камил Гросицки
Аркадиуш Милик
83'
ГОЛ! 3:3
Роберт Левандовски
Замена
Давид Зигер
Жолт Калмар
81'
Желтая карточка
Адам Надь
80'
79'
Замена
Мацей Рыбус
Аркадиуш Реца
ГОЛ! 3:2
Вилли Орбан
78'
Желтая карточка
Адам Лэнг
73'
Замена
Кевин Варга
Роланд Салаи
72'
Замена
Адам Лэнг
Силвестер Хандья
66'
Замена
Лоик Него
Герго Ловренчич
66'
61'
ГОЛ! 2:2
Камил Йозвяк
60'
ГОЛ! 2:1
Кшиштоф Пентек
59'
Замена
Кшиштоф Пентек
Якуб Модер
59'
Замена
Камил Йозвяк
Себастьян Шиманьски
58'
Замена
Камиль Глик
Михал Хелик
ГОЛ! 2:0
Адам Салаи
53'
49'
Желтая карточка
Бартош Берешиньски
Конец первого тайма (1:0)
34'
Желтая карточка
Михал Хелик
Желтая карточка
Аттила Фиола
8'
ГОЛ! 1:0
Роланд Салаи
6'
Начало матча

Прошлые матчи

25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Венгрия
3 : 3
Польша
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Венгрия
3
Польша
3

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