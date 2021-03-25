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События
Матч окончен 3:3
Вторая желтая
90'
Желтая карточка
87'
84'
Замена
83'
ГОЛ! 3:3
Замена
81'
Желтая карточка
80'
79'
Замена
ГОЛ! 3:2
78'
Желтая карточка
73'
Замена
72'
Замена
66'
Замена
66'
61'
ГОЛ! 2:2
60'
ГОЛ! 2:1
59'
Замена
59'
Замена
58'
Замена
ГОЛ! 2:0
53'
49'
Желтая карточка
Конец первого тайма (1:0)
34'
Желтая карточка
Желтая карточка
8'
ГОЛ! 1:0
6'
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Новости
13 ноября 2020, 00:15
19 ноября 2020, 00:45
16 ноября 2020, 00:58
13 ноября 2020, 11:29
13 ноября 2020, 01:22
13 ноября 2020, 00:37
15 октября 2020, 09:57