Сегодня Венгрия – Россия. Главное по матчу
Россия играет с Венгрией во втором туре Лиги наций. В этом обновляемом материале мы собираем все самое интересное в матче и вокруг него.
20:53. Общий счет матча – 3:2. Россия в пятый раз в истории обыграла Венгрию.
20:19. Пока Россия выигрывает у Венгрии со счетом 3:1. Наш третий мяч забил Марио Фернандес:
19:43. Россия выигрывает со счетом 2:0. Второй гол забил Магомед Оздоев. Всего это его четвертый гол за сборную России. Все забиты с момента, когда тренером сборной стал Станислав Черчесов.
19:24. Россия уже забила в ворота Венгрии. Главный человек в моменте с голом – Далер Кузяев. Хотя забил Миранчук. Черчесову припоминали даже сам вызов человека, который не играет. Сам Кузяев ответил на это ассистом. Аккаунт сборной добавил: «Вопросов по Далеру нет».
17:45. Составы сборных на этот матч:
16:40. В такой форме сегодня сыграет сборная России:
15:40. Уже в 15 лет Доминик Собослаи гонял в Австрию, а на выходные возвращался в Венгрию и играл матчи. Вся его карьера – заслуга отца-профессионала: «Без семьи меня не было бы на том месте, где я оказался». Прямо сейчас Доминик Собослаи – один из лидеров сборной Венгрии.
19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной
13:15. Станислав Черчесов тренируется вместе с командой:
13:00. Игру покажут «Первый канал» и «Матч Премьер». Все стартует уже в 19:00.
12:30. В современной истории Россия никогда не проигрывала Венгрии. Результаты:
- 05.06.2017. Венгрия – Россия – 0:3
- 18.11.2014. Венгрия – Россия – 1:2
- 03.03.2010. Венгрия – Россия – 1:1
- 08.09.1993. Венгрия – Россия – 1:3
- 28.04.1993. Россия – Венгрия – 3:0
12:00. Обе команды выиграли первые матчи в турнире. Венгрия минимально победила Турцию (1:0), Россия обыграла Сербию (3:1).