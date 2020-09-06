Сегодня Венгрия – Россия. Главное по матчу

19:43. Россия выигрывает со счетом 2:0. Второй гол забил Магомед Оздоев. Всего это его четвертый гол за сборную России. Все забиты с момента, когда тренером сборной стал Станислав Черчесов.

19:24. Россия уже забила в ворота Венгрии. Главный человек в моменте с голом – Далер Кузяев. Хотя забил Миранчук. Черчесову припоминали даже сам вызов человека, который не играет. Сам Кузяев ответил на это ассистом. Аккаунт сборной добавил: «Вопросов по Далеру нет».

