Россия
Лига наций
Футбол
Венгрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Футбол #Лига наций #Венгрия

Сегодня Венгрия – Россия. Главное по матчу

06 сентября, 13:15

Россия играет с Венгрией во втором туре Лиги наций. В этом обновляемом материале мы собираем все самое интересное в матче и вокруг него.

20:53.  Общий счет матча – 3:2. Россия в пятый раз в истории обыграла Венгрию.

20:19. Пока Россия выигрывает у Венгрии со счетом 3:1. Наш третий мяч забил Марио Фернандес:

19:43. Россия выигрывает со счетом 2:0. Второй гол забил Магомед Оздоев. Всего это его четвертый гол за сборную России. Все забиты с момента, когда тренером сборной стал Станислав Черчесов.

19:24.  Россия уже забила в ворота Венгрии. Главный человек в моменте с голом – Далер Кузяев. Хотя забил Миранчук. Черчесову припоминали даже сам вызов человека, который не играет.  Сам Кузяев ответил на это ассистом. Аккаунт сборной добавил: «Вопросов по Далеру нет».  
 

17:45. Составы сборных на этот матч:

16:40. В такой форме сегодня сыграет сборная России:

твиттер сборной России

15:40.  Уже в 15 лет Доминик Собослаи гонял в Австрию, а на выходные возвращался в Венгрию и играл матчи.  Вся его карьера – заслуга отца-профессионала: «Без семьи меня не было бы на том месте, где я оказался». Прямо сейчас Доминик Собослаи – один из лидеров сборной Венгрии.

19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной

13:15. Станислав Черчесов тренируется вместе с командой:

13:00. Игру покажут «Первый канал» и «Матч Премьер». Все стартует уже в 19:00.

12:30. В современной истории Россия никогда не проигрывала Венгрии. Результаты:

  • 05.06.2017. Венгрия – Россия – 0:3
  • 18.11.2014. Венгрия – Россия – 1:2
  • 03.03.2010. Венгрия – Россия – 1:1
  • 08.09.1993. Венгрия – Россия – 1:3
  • 28.04.1993. Россия – Венгрия – 3:0

12:00. Обе команды выиграли первые матчи в турнире. Венгрия минимально победила Турцию (1:0), Россия обыграла Сербию (3:1).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РФС
Еще по теме
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
Почему Соболев и Дзюба конфликтуют. Один говорил про плохого друга, второй – про молодого и глупого
Караваев из-за Марио не заиграл в ЦСКА, а в сборной – ушел на левый фланг. И запулил оттуда супергол
У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Футбол
#Лига наций
#Венгрия