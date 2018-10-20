Химки - Тюмень: 20 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
Петрусев 66
2:1

Химки - Тюмень: 20 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
20 окт. 2018, 16:00 МСК
20.10.2018, 16:00 МСК
суббота
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Составы

Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
66'
66'
90

События

Матч окончен 2:1
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Михаил Петрусев
66'

Прошлые матчи

04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
Тюмень
0 : 0
Химки
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
Тюмень
0
Химки
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
Химки
2 : 1
Тюмень
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
Химки
2
Тюмень
1
24.03.2018 24 марта 2018 сб 15:00
Химки
1 : 0
Тюмень
24.03.2018 24 марта 2018 сб 15:00
Химки
1
Тюмень
0
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 14:00
Тюмень
2 : 2
Химки
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 14:00
Тюмень
2
Химки
2
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
Тюмень
1
Химки
1
02.09.2016 02 сент. 2016 пт 17:00
Химки
3 : 2
Тюмень
02.09.2016 02 сент. 2016 пт 17:00
Химки
3
Тюмень
2
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
Химки
3 : 0
Тюмень
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
Химки
3
Тюмень
0

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