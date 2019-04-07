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Химки VS Нижний Новгород
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Химки - Нижний Новгород: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
0:2
Химки - Нижний Новгород: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
7 апр. 2019, 15:00 МСК
7.04.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
1(9) : 1(10)
Химки
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
1(9)
Химки
1(10)
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1
Химки
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Химки
0
Нижний Новгород
2
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 1
Химки
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
1
Химки
1
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0
Нижний Новгород
2
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1
Химки
0
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55