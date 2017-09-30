Химки - Балтика: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
Радченко 49
1:0

Химки - Балтика: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

Россия
30 сент. 2017, 16:00 МСК
30.09.2017, 16:00 МСК
суббота
Сергей Чебан
Сергей Чебан
Главный Судья
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Матч окончен 1:0
Замена
Александр Радченко
Андрей Титов
90'
Желтая карточка
Алексей Шумских
90'
81'
Желтая карточка
Александр Шешуков
79'
Желтая карточка
Валерий Чуперка
Замена
Илья Кузьмичев
Михаил Петрусев
79'
Замена
Никита Лапин
Михаил Петрусев
75'
74'
Замена
Сенин Себай
Денис Шевчук
52'
Желтая карточка
Виталий Каленкович
ГОЛ! 1:0
Александр Радченко
49'
46'
Замена
Валерий Почивалин
Дмитрий Скопинцев
46'
Замена
Виктор Свежов
Алишер Джалилов
Конец первого тайма (0:0)
Замена
Федор Дворников
Илья Кузьмичев
38'
Начало матча

Прошлые матчи

27.10.2021 27 окт. 2021 ср 20:00
Балтика
0(4) : 0(5)
Химки
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 20:00
Балтика
0(4)
Химки
0(5)
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 18:00
Химки
0 : 1
Балтика
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 18:00
Химки
0
Балтика
1
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:00
Балтика
2 : 1
Химки
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:00
Балтика
2
Химки
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 3
Балтика
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:00
Химки
3
Балтика
3
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
Балтика
0 : 0
Химки
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
Балтика
0
Химки
0
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1
Балтика
0
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Химки
1 : 0
Балтика
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Химки
1
Балтика
0
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
Балтика
0
Химки
0
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 1
Химки
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
Балтика
1
Химки
1
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Химки
1
Балтика
2
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Химки
1
Балтика
1
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
Балтика
4
Химки
1
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
Химки
1 : 1
Балтика
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
Химки
1
Балтика
1
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
Балтика
3
Химки
1
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
Химки
1 : 0
Балтика
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
Химки
1
Балтика
0
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:30
Балтика
2 : 1
Химки
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:30
Балтика
2
Химки
1

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