Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Главный тренер
|
Александр Ирхин
|Запасные
|
1
Лантратов
Илья Лантратов
-
|
13
Степанец
Павел Степанец
-
|
23
Крючков
Владислав Крючков
-
|
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
44
|
8
Малеев
Артемий Малеев
-
|
10
Джалилов
Алишер Джалилов
44
|
21
Родионов
Кирилл Родионов
-
|
33
Шевчук
Денис Шевчук
16
|Главный тренер
|
Игорь Черевченко
События
Матч окончен 1:0
Замена
90'
Желтая карточка
90'
81'
Желтая карточка
79'
Желтая карточка
Замена
79'
Замена
75'
74'
Замена
52'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
49'
46'
46'
Замена
Конец первого тайма (0:0)
Замена
38'
Начало матча