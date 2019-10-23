Матч завершен
Химки
Химки
Скворцов 90
1:0
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
23 окт. 2019, 18:30 МСК
23.10.2019, 18:30 МСК
среда
Составы
Химки
мин
-
Скворцов
Алексей Скворцов
90'
90'
90