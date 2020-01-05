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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Балотелли 18
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 42
Иммобиле 90
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
5 янв. 2020, 14:30 МСК
5.01.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Брешиа
мин
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
42
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
28
Ромуло
Ромуло
90
4
Тонали
Сандро Тонали
81
7
Спалек
Николас Спалек
46
45
Балотелли
Марио Балотелли
18'
18'
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
21
Матри
Алессандро Матри
18
Айе
Флориан Айе
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
59
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
19
Лулич
Сенад Лулич
77
16
Пароло
Марко Пароло
59
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90'
42'
90'
42'
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
28
Андерсон
Андре Андерсон
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье