Сергей Игнашевич

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Футбол
Игнашевич – главный тренер «Балтики»
#Сергей Игнашевич
Футбол
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу матчей в РПЛ. Для него матч против «Ростова» – 489-й в чемпионате
#Игорь Акинфеев
Футбол
Игнашевич ушел из «Торпедо». Он работал в клубе с 2019 года
#Сергей Игнашевич
Футбол
Сын Сергея Игнашевича перешел в «Знамя Труда»
#Дмитрий Игнашевич
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных футболистов сборной России
#Юрий Жирков
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных игроков сборной России
#Юрий Жирков
Футбол
Акинфеев и Семак теперь делят второе место по числу матчей в РПЛ
#Игорь Акинфеев
Футбол
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
#ФНЛ