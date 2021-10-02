Сергей Игнашевич
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#Сергей Игнашевич #ФНЛ #Балтика

Игнашевич – главный тренер «Балтики»

02 октября, 22:26

Предыдущим тренером «Балтики» был Евгений Калешин, который подал в отставку. Контракт Сергея Игнашевича рассчитан до конца сезона-2022/23.

Игнашевичу 42 года. Это второй клуб в его тренерской карьере – первым было московское «Торпедо», которое он покинул в марте-2021.

На данный момент «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. За последние пять матчей команда выиграла один.

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Источник:
Официальный сайт «Балтики»
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