Игнашевич – главный тренер «Балтики»

Предыдущим тренером «Балтики» был Евгений Калешин, который подал в отставку. Контракт Сергея Игнашевича рассчитан до конца сезона-2022/23.

Игнашевичу 42 года. Это второй клуб в его тренерской карьере – первым было московское «Торпедо», которое он покинул в марте-2021.

На данный момент «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. За последние пять матчей команда выиграла один.