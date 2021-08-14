Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу матчей в РПЛ. Для него матч против «Ростова» – 489-й в чемпионате

Игорь Акинфеев дебютировал в РПЛ в 2003 году. С того момента он отыграл 18 лет за ЦСКА, а матч против «Ростова» стал для него 489-м в чемпионате.

Это повторение рекорда Сергея Игнашевича.

Статистика Акинфеева в РПЛ: