Игорь Акинфеев
РПЛ
Сергей Игнашевич
ЦСКА
Ростов
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#Игорь Акинфеев #РПЛ #ЦСКА #Ростов #Сергей Игнашевич

Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу матчей в РПЛ. Для него матч против «Ростова» – 489-й в чемпионате

час назад

Игорь Акинфеев дебютировал в РПЛ в 2003 году. С того момента он отыграл 18 лет за ЦСКА, а матч против «Ростова» стал для него 489-м в чемпионате.

Это повторение рекорда Сергея Игнашевича.

Статистика Акинфеева в РПЛ:

  • 489 матчей.
  • В этих матчах он пропустил 391 мяч.
  • В 223 встречах он не пропустил ни одного мяча.
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Глебов 53
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бийол 8
Чалов 36
Марадишвили 89
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
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