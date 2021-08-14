Игорь Акинфеев
РПЛ
Сергей Игнашевич
ЦСКА
Ростов
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу матчей в РПЛ. Для него матч против «Ростова» – 489-й в чемпионате
час назад
Игорь Акинфеев дебютировал в РПЛ в 2003 году. С того момента он отыграл 18 лет за ЦСКА, а матч против «Ростова» стал для него 489-м в чемпионате.
Это повторение рекорда Сергея Игнашевича.
Статистика Акинфеева в РПЛ:
- 489 матчей.
- В этих матчах он пропустил 391 мяч.
- В 223 встречах он не пропустил ни одного мяча.
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