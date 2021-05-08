Кингсли Коман

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🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
🏆 Коман взломал футбол: в 24 года – 20 трофеев
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#Кингсли Коман
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Коман вырос в «ПСЖ», ушел из-за роли скамеечника – и убил его голом в самый больной момент
#Кингсли Коман
Коман каждый сезон выигрывает чемпионство. В 24 года – 8 трофеев
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#Кингсли Коман
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Кингсли Коман приехал на тренировку не на Audi. За это в «Баварии» штрафуют
#Кингсли Коман