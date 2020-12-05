Кингсли Коман

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Футбол
Коман во второй раз в карьере сделал три ассиста за матч в Бундеслиге
#Кингсли Коман
Футбол
Коман дважды в карьере выигрывал по три трофея за сезон – с «ПСЖ» и «Баварией»
#Кингсли Коман
Футбол
Гол Комана стал для «Баварии» 500-м в Лиге чемпионов
#Кингсли Коман
Футбол
«Бавария» выиграла Лигу чемпионов. Она победила во всех матчах 🏆
#Бавария