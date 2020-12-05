Кингсли Коман
Бундеслига
Футбол
Бавария
Коман во второй раз в карьере сделал три ассиста за матч в Бундеслиге
05 декабря, 22:54
«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли со счетом 3:3 в матче Бундеслиги.
Кингсли Коман поучаствовал ассистами во всех трех голах «Баварии». Он делал подобное в 2016 году в матче «Баварии» и «Вердера» (5:0).
За семь матчей сезона-2020/21 Коман сделал пять ассистов. Его лучший карьерный показатель – шесть голевых передач в сезоне-2015/16.
Коману 24 года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.
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