Коман во второй раз в карьере сделал три ассиста за матч в Бундеслиге

Кингсли Коман поучаствовал ассистами во всех трех голах «Баварии». Он делал подобное в 2016 году в матче «Баварии» и «Вердера» (5:0).

За семь матчей сезона-2020/21 Коман сделал пять ассистов. Его лучший карьерный показатель – шесть голевых передач в сезоне-2015/16.

Коману 24 года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.