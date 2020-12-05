Кингсли Коман
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#Кингсли Коман #Футбол #Бундеслига #Бавария

Коман во второй раз в карьере сделал три ассиста за матч в Бундеслиге

05 декабря, 22:54

«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли со счетом 3:3 в матче Бундеслиги.

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мусиала 30
Мюллер 34
Мюллер 75
3:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Нкунку 19
Клюйверт 36
Форсберг 48

Кингсли Коман поучаствовал ассистами во всех трех голах «Баварии». Он делал подобное в 2016 году в матче «Баварии» и «Вердера» (5:0).

За семь матчей сезона-2020/21 Коман сделал пять ассистов. Его лучший карьерный показатель – шесть голевых передач в сезоне-2015/16.

Коману 24 года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

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