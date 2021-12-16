Халк

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Футбол
«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров
#Атлетико Минейро
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Футбол
🏆 «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. В составе клуба играют Халк и Диего Коста
#Атлетико Минейро
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Футбол
Халк переходит в «Атлетико Минейро»
#Халк
Футбол
Азмун побил рекорд Халка, набрав 50 очков в 58 матчах за «Зенит»
#Сердар Азмун
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Футбол
Все 10 трансферов из России в Китай
#чемпионат Китая