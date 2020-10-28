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Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
#Сергей Семак
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
Почему трансфер Малкома в «Зенит» спорный для всех сторон
#Зенит