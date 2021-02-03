Давид Луис

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Как непросто экс-игрокам «Челси» в «Арсенале»: у Луиса 3 красные и 6 пенальти, Виллиан вообще не забивает
#Арсенал
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
Давид Луис = косяк. 9 доказательств
#Давид Луис
50 главных трансферов лета
#АПЛ
Давид Луис перешел в «Арсенал», а Сессеньон – в «Тоттенхэм». Итоги последнего дня трансферного окна в АПЛ
#АПЛ