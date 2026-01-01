Стив Брюс

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«Тяжело, когда тебя считают бесполезным кочаном капусты». Тренер Брюс провел 1000-й матч в карьере и ушел из «Ньюкасла»
#Стив Брюс
Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
#Ньюкасл
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ